Großeinsatz der Rettungskräfte : Brand in Gelderner Tiefgarage

Geldern Kurz nach 18 Uhr ist die Gelderner Feuerwehr alarmiert worden. Sie rückte zur Glockengasse aus. Dort brennt es in der Tiefgarage.

Die Gelderner Innenstadt wird beherrscht von Blaulicht und Martinshörnern. Ein Großeinsatz von Feuerwehr , Polizei und Rettungsdiensten läuft. Der Grund: Es brennt in der Tiefgarage an der Glockengasse. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 18 Uhr.

An beiden Zufahrten der Tiefgarage von der Glockengasse aus postierten sich die Löschtrupps. Während am Kapuzinerplatz kein Rauch nach draußen drang, war es am anderen Eingang unweit der Issumer Straße anders. Von der Straße aus war zu sehen, wie die Tiefgarage völlig verqualmt war. Mit Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in Richtung Brandherd. Der war aber wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht genau auszumachen.