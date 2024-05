Offene Türen in mehr als 30 Einrichtungen Große Vielfalt bei Kreis Klever Kultourtagen

Ein Besuch im Museum, Theater schauen, Musikkonzerte hören, neue Bücher kennenlernen und vieles mehr – all dies hielten die Kreis Klever Kultourtage am vergangenen Wochenende bereit. Die Besucher konnten bei freiem Eintritt zwischen rund 100 Angeboten in mehr als 30 Einrichtungen in allen 16 Städten und Gemeinden des Kreises Kleve wählen. Wieder beteiligten sich große Einrichtungen ebenso wie liebevoll ehrenamtlich geführte Heimatmuseen. Dabei gab es Altbekanntes, aber auch jede Menge Neues für die Gäste zu entdecken.