Startklar für die große Feier 60 Jahre Sauerlandlager Straelen

Am Samstag, 24. August, findet die offizielle Geburtstagsfeier zum 60-Jährigen in Straelen statt. Beginnen wird die Feierlichkeit um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul. Im Anschluss findet eine Party mit vielen Eindrücken aus den vergangenen 60 Jahren in der Bofrost-Halle statt. Dazu sind alle aktiven und ehemaligen Betreuer, Lagerleiter, ZBV, Kochteams, Furiere, Schleppis und Sponsoren einladen. Die Einladungen mit Anmeldedaten sollten bereits alle erhalten haben. Bei Nichterhalt der Einladung oder sonstigen Fragen stehen die Furiere gerne per Mail (furiere@sauerlandlager.de) oder über die sozialen Medien zur Verfügung. Über eine zahlreiche Teilnahme würden sich das Team vom Sauerlandlager sehr freuen. „Abschließend möchten wir uns aus gegebenem Anlass bei allen Teilnehmern der letzten 60 Jahre bedanken, die das Sauerlandlager in den unterschiedlichsten Weisen unterstützt haben. Ihr habt das Sauerlandlager zu dem gemacht, was es heute ist“, so die Ehrenamtlichen.