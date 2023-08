Christel und Gerd Scholl spenden ihre umfangreiche Sammlung Seltene Bierkrüge für das neue Bürgerzentrum

Fast 450 Bierkrüge stehen derzeit im Saal des Drei-Kronen-Hofs in Kapellen. Aus Glas, Ton und Steingut, halbe-Liter- wie Maßkrüge oder noch größere Gefäße. Es ist die komplette Sammlung von Gerd Scholl, die er für den Umbau der Gaststätte zum Bürgerzentrum stiftet. In den nächsten Tagen werden die Krüge noch ebenso gründlich wie vorsichtig gespült, dann geht es für sie zum Marktplatz. Beim Pfarr- und Dorffest am Samstag und Sonntag werden sie dann zugunsten der Bürgerstiftung verkauft. Und auch Kinder- oder Modellautosammlerherzen werden höherschlagen: Zusätzlich gibt es noch jede Menge Modell-Lkw mit Brauereiwerbung für den guten Zweck.