Kontrolle in Straelen : Polizei sorgt für sichere Transporte

Fahrzeugkontrolle von Polizei, Zoll und dem Bundesamt für Güterverkehr an der B221. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Straelen An der Bundesstraße 221 in Straelen haben Beamte am Dienstag Lastwagen aller Größen kontrolliert. Dabei wurden Verstöße unter anderem gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Einige Fahrer waren zu schnell unterwegs.

Die Polizistin in der neongelben Jacke steht am Rand der Bundesstraße 221 und hält die blinkende Kelle raus. Auf der Straße stehen Verkehrshütchen und Blinker. Es ist ein weißer Sprinter ohne Firmenlogo auf den Türen, den sie in die Einfahrt gegenüber vom Maisfeld lenkt. Dort warten mehr als 50 Einsatzkräfte darauf, den Wagen zu kontrollieren.

Bei der Großkontrolle in Straelen am Dienstag wurden 120 Autos und Kleintransporter sowie 43 Lastwagen kontrolliert, alles, was zum gewerblichen Personen- und Güterverkehr gehört. Drogen, Alkohol, Ladungssicherung, Schmuggelware – auf alle möglichen Vergehen untersuchten die Einsatzkräfte die Wagen. Entdeckt wurden 27 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie Ladungssicherung, sieben Vergehen bei Technik und Gurtpflicht, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, drei Zwangsvollstreckungen der Mautgebühr, und 39 Mal wurde das Tempolimit überschritten. An einem Lkw mit Anhänger fanden die Beamten Mängel an der Bremsanlage, Reifen, Kupplung und Druckluftbehälter. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Info Landesweite Aktion „Brummis im Blick“ Aktion Bereits am 12. September haben sich die Kreis Klever Polizei und der Zoll an der Aktion „Sicher mobil leben – Brummis im Blick“ für mehr Verkehrssicherheit beteiligt. Die Zunahme der Lkw-Unfälle mit Getöteten in den letzten fünf Jahren um 17 Prozent zeige die Notwendigkeit, so die Polizei.

Für Einsatzleiter Thomas Jäger ist es die dritte Kontrollaktion in dieser Größenordnung. „In Zukunft werden wir immer häufiger solche Kontrollen machen. Das ist die neue Strategie des Bundesamts für Güterverkehr“, sagt Jäger. „Dadurch wollen wir natürlich Kriminalität aufspüren, aber es geht auch um Verkehrssicherheit.“ Der Verkehr nehme zu, auch immer mehr Schwerlasttransporter seien auf den Straßen unterwegs und häufig an Unfällen beteiligt. Der wirtschaftliche Druck sorge auch dafür, dass die Fahrer nachlässig werden. Eine nicht ordentlich gesicherte Ladung, zu lange Fahrten ohne Ruhezeiten, zu schnelles Tempo – Zeit ist Geld, doch das birgt auch Risiken für andere Verkehrsteilnehmer.

„So ein Einsatz steigert auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung“, sagt der Einsatzleiter. „Das bekommen wir häufig als Rückmeldung.“ Und auch der Respekt gegenüber Polizei und Zoll werde gestärkt. „Die Fahrer müssen sich schließlich fügen und lassen die Kontrolle über sich ergehen.“

Zwei Monate lang habe man den Einsatz geplant, sagt Jäger. Beteiligt waren die Kreispolizeibehörden Kleve, Düsseldorf, Krefeld, Viersen und Heinsberg, der Zoll und das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Drei Zelte und ein Toilettenwagen stehen auf dem Parkplatz an der B 221. Wer aus dem Verkehr gezogen wird, wird hier bis ins Detail überprüft. Die Polizisten vom Verkehrsdienst schauen sich an, wie die Ladung gesichert ist und ob die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten eingehalten haben. Die Fahrerkarten können die Beamten elektronisch auslesen.

Auch auf den Konsum von Drogen werden die Fahrer kontrolliert. Mit einem Schnelltest prüfen die Polizisten den Urin. Fällt der Test positiv aus, nimmt ein Arzt vor Ort eine Blutprobe, die auch vor Gericht verwertbar ist. Zudem sind Beamte von der Kriminalpolizei vor Ort. Wenn beispielsweise Haftbefehle gegen kontrollierte Personen vorliegen, können sie direkt vollstrecken.

Thomas Jäger leitete den Einsatz. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Mit dem Schnelltest überprüfen die Polizisten die Fahrer auf Drogen. Fällt der Test positiv aus, nimmt der Arzt noch eine Blutprobe. Fotos: Stade. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)