Schulfest und Ehemaligentreffen Große Abschiedsparty fürs Friedrich-Spee-Gymnasium

Der Countdown läuft. Nur noch wenige Tage bis zum Schulfest und Ehemaligentreffen auf dem Schulhof des Friedrich-Spee-Gymnasiums in Geldern. Am Samstag, 22. Juni, ist es so weit. Für die ehemaligen Schülerinnen und Schüler ist es die wahrscheinlich letzte Chance, ihre alte Schule zu besuchen, bevor sie dem Erdboden gleichgemacht wird. Die Instandhaltungskosten liefen langsam aus dem Ruder. Auch die Energiebilanz war nicht mehr zeitgemäß. Im Sommer ziehen die ersten Schulklassen in das Schulgebäude am Westwall, wo vorher die Realschule untergebracht war. Im Herbst, so der Plan, sollen die restlichen Jahrgänge folgen. Sie werden am alten Standort der Anne-Frank-Hauptschule einquartiert. Danach ist das Gebäude dann endgültig Geschichte.