Festnahmen und Durchsuchungen Schlag gegen Automatensprenger – Zahlreiche Taten am Niederrhein aufgeklärt

Einen gewaltigen Sachschaden gab es dort aber ebenso, wie genau eine Woche später in Walbeck. Dort knallte es wieder an einem besonderen Tag, nämlich an Silvester. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum der Bank, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hochstraße befindet, verwüstet. Zeugen hatten drei junge Männer beobachtet, die in einem dunklen Wagen davonrasten.