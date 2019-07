Gewinner aus dem Gelderland : Grimm-Schüler sind top in Zahnpflege

Issum Die Schüler genießen ihre wohlverdienten Ferien bei schönstem Wetter. Um die Kinder daran zu erinnern, dass auch in dieser Zeit die Zahnpflege nicht vernachlässigt werden darf, wurden die Schüler der Grund- und Förderschulen im Kreis Kleve vor den Ferien vom Verein Jugendzahnpflege aufgerufen, an einem „zahnstarken“ Preisausschreiben teilzunehmen.

Es galt, aus einer Mathe-Textausgabe rund um die Zähne durch Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Kenntnisse des Alphabets zur Lösung „Gut geputzt“ zu gelangen. An dieser Aufgabe haben sich 72 Klassen beteiligt. Das ist ein super Ergebnis. Im Kreisgebiet wurden zwei 1. Preise, zwei 2. Preise und zwei 3. Preise ausgelost und vergeben. Ganz vorne dabei, auf den ersten Platz, kamen die Schüler der Brüder-Grimm-Schule Issum. Für die erste bis dritten Gewinnerklassen stellte die Volksbank an der Niers die Preisgelder zur Verfügung. Die Ergebnisse im Südkreis im einzelnen: Den ersten Preis erhielt die ehemalige Klasse 2a der Brüder Grimm Grundschule in Issum und 150 Euro. Der zweite Platz ging an die ehemalige Klasse 1/2b der Franziskus-Grundschule in Twisteden und dazu 100 Euro, den dritten Platz ergatterte die ehemalige Klasse 2a der St.-Martini-Grundschule in Veert. Sie erhielt 50 Euro.

Darüber hinaus bekamen alle anderen Klassen für ihre fleißigen Werke eine Anerkennung im Rahmen eines Mitmachpreises in Höhe von 15 Euro. Annegret Kempkens vom Verein Jugendzahnpflege Kleve und Torsten Teloy, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Issum, machten sich auf den Weg zur Brüder-Grimm-Grundschule in Issum, um den ersten Preis zu übergeben. Danach fuhr Annegret Kempkens gleich weiter Martini-Grundschule in Veert, um dort gemeinsam mit Christoph Dicks, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Veert, den dritten Preis an die Klasse 2 a zu überreichen. Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Preisausschreiben der Jugendzahnpflege Kleve geben.