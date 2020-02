Grenzübergang in Straelen : Schmuggler mit zwei Säcken Marihuana erwischt

Grenzübergang in Straelen

In Straelen sichergestellte Betäubungsmittel. Foto: Autobahnpolizei Düsseldorf

Straelen Ein 22-jähriger Niederländer und seine 19-jährige Freunden wurden am Dienstag mit zwei Kilo Marihuana, 500 Gramm Haschisch und 750 Gramm Ecstasy in Straelen von der Polizei aufgefasst.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag eine größere Menge Rauschgift sichergestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehr als zwei Kilogramm Marihuana, 500 Gramm Haschisch sowie 750 Gramm Ecstasy in Tablettenform hatte ein Paar aus den Niederlanden bei sich.