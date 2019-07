Leiter des Kapellener Kirchenchors : Gregorius-Plakette für Lothar Hackstein

Der Organist und Chorleiter wurde beim Sängerfest im Park der St.-Bernardin-Wohnanlage für seine 40-jährige Dienstzeit im Kapellener Kirchenchor ausgezeichnet. 1979 trat er die Nachfolge von Willi Küppers an.

1979 trat der damals 20-Jährige Hackstein die Nachfolge des altverdienten Chorleiters und Organisten Willi Küppers an. In der Vereinschronik heißt es dazu: „Nach anfänglicher Eingewöhnungszeit erarbeitete er sich schnell Akzeptanz der erstmals skeptischen, langjährigen Chormitglieder.“ Doch das anfängliche Misstrauen wurde schnell von Hacksteins musikalischer Begeisterung und seiner großen Leidenschaft an der Kirchenmusik verdrängt.

Auch im Alter von mittlerweile 60 Jahren weiß der Musikbegeisterte mit langen grauen Haaren und stolzem Nikolausbart, das Publikum mitzunehmen. Beim schwungvollen, afrikanischen Gospelsong „Amezaliwa“ animierte er die Zuschauer im Refrain zum Klatschen und Mitmachen. Dass er nicht nur mit einer Klaviatur umzugehen weiß, sondern auch Humor besitzt, zeigte er, als er den Moderator der Veranstaltung, Georg Dahlhaus, kurzzeitig in einen „Wendisten“ – Bezeichnung für jemanden, der Notenblätter wendet – verwandelte. „Achtung! Der sonst so gute Moderator wird nun zum kompetenten Wendisten“, kündigte Hackstein vor dem Song „Tears in heaven“ an, bei dem Dahlhaus ihm als „Notenblatt-Wender“ zur Seite stand.