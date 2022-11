Kreative Jugendliche : Kunstaktion in Auwel-Holt: Waggon voller Graffiti

Kunstaktion in Auwel-Holt: Waggon voller Graffiti

Ein Graffiti-Projekt wurde im Gleis X in Auwel-Holt umgesetzt: Der Waggon wurde bunt gestaltet. Foto: Stadt Straelen

Auwel-Holt Unter der Leitung des Streetart-Künstlers Mattez Deckers besprühten Jugendliche einen Waggon auf dem Gelände der Jugendeinrichtung Gleis X.

Mit großer Kreativität und Begeisterung haben 13 graffitibegeisterte Jugendliche die Außenwände eines Eisenbahn-Waggons auf dem Gelände der Jugendeinrichtung Gleis X in Auwel-Holt neugestaltet. Unter Leitung des Streetart-Künstlers Mattez Deckers nahmen die Jugendlichen über mehrere Wochen regelmäßig an diesem Projekt teil. Entstanden war die Idee zur Umgestaltung im Zusammenhang mit der Nutzung durch eine Jugendgruppe. Mit diesem Projekt hat die städtische Jugendarbeit so unmittelbar auf das sichtbare Interesse der Jugendlichen vor Ort reagiert.