Dschungel-Kunstwerk von Mattez Deckers Grün statt grau in Gelderns Innenstadt

Die Gelderner Innenstadt ist grüner geworden – und das nicht nur aufgrund der neuen Bäume, Beete und Bepflanzungen, die im Zuge der Innenstadt-Neugestaltungen zuletzt etwa am Kapuzinerplatz oder an der Issumer Straße zuletzt gepflanzt wurden. Grüner ist die Stadt jetzt auch an den beiden Tiefgarageneinfahrten an der Kapuzinerstraße. Sie sind vor Kurzem vom Gelderner Künstler Mattez Deckers neu gestaltet worden – zuerst die Einfahrt am Kapuzinerplatz gegenüber dem Edeka-Center, dann die Einfahrt im Durchgang zur Glockengasse, der er zusammen mit seiner Kollegin Yvonne Rüller aus Rheinberg eine optische Aufwertung verpasst hat.