Wohltätigkeit : Golfen und schmausen für einen guten Zweck

Beim großen Finale kam die gesamte Familie Gashi auf die Bühne, um mit ihrem Onkel, Tenor Kastro, zu singen. Foto: Dirk Möwius

Nur begeisterte Gesichter, auch wenn ein Schlag mal nicht gelingen wollte. Die Teilnehmer am (laut Golfclub Schloss Haag) weltweit ersten Gourmet-Benefiz-Golfturnier waren am Samstag begeistert. An allen 18 Löchern auf der Anlage Schloss Haag überraschte Familie Gashi von der Kevelaerer Trattoria La Piazza sie mit Köstlichkeiten aus der Küche — vom Carpaccio aus Feigen und San Daniele Schinken mit 35 Jahre altem Balsamico zum Champagner am ersten Abschlag über hausgemachte Pasta mit Papas Soße aus dreierlei Tomaten an Loch 7 bis zum großen Finale: Panna Cotta aus Schafmilch mit Beeren und Minze zum Grappa Nonino am Loch 18. Dazu kamen tolle Präsentationen der Sponsoren: So hatte das neue Kevelaerer Rilano-Hotel quasi ein ganzes Zimmer inklusive Bett an Loch 10 aufgebaut.

Wie erwartet waren die 72 Spieler etwas länger unterwegs. Um 11 Uhr ging es für den ersten Flight an den Start, nach 18 Uhr hatten die Letzten glücklich ihre Runde hinter sich gebracht.