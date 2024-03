Ostern 2024 Die Gottesdienste zu Ostern im Gelderland

Gelderland · Von Gründonnerstag bis Ostermontag erinnern die Christen in den Gemeinden im Gelderland an den Tod Jesu und feiern seine Auferstehung. Das sind die Termine in den einzelnen Orten.

26.03.2024 , 18:17 Uhr

Foto: Evers, Gottfried (eve)

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Messen, Liturgien und Gottesdienste im Gelderland von Gründonnerstag bis Ostermontag beginnend mit den katholischen Gemeinden, gefolgt von den evangelischen. Zur Infostrecke mit allen Angaben gelangen Sie hier. Hier geht es zur Infostrecke: Die Gottesdienste zu Ostern im Gelderland

(mk)