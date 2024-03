Evangelische Kirchengemeinde Geldern Gottesdienst für neues Presbyterium

Des Weiteren wird in dem Gottesdienst Inge Erbach verabschiedete, die ihren Dienst als Küsterin in Hartefeld und in Vertretung für Geldern mit großem Einsatz für viele Jahre leistete. Parnian Mamoudi und Maghsoud Bahmani werden an diesem Tag als Küsterin und Küster in der Heilig-Geist-Kirche und im Gemeindehaus eingeführt. Ramona Terlinden, die schon seit Mai vergangenen Jahres ihren Dienst im Gemeindebüro leistet, wird ebenfals offiziell eingeführt.