Seit 50 Jahren verheiratet : Zur Goldhochzeit ein Ständchen vom Musikverein

Karl und Waltraud Rattmann haben ihre goldene Hochzeit mit Familie und Freunden gefeiert. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Straelen Ihre Goldhochzeit haben Karl und Waltraud Rattmann aus Straelen gefeiert. Angefangen hat alles im Jahr 1963 an einer Bushaltestelle. Am 23. September 1969 wurde in der Pfarrkirche St. Peter und Paul Straelen geheiratet.

