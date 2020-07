Ehejubiläum in Kerken : Annelie und Arno Wellmanns feiern Goldhochzeit

Ehejubiläum in Kerken

Nieukerk Beim Tanztee in Geldern hatte sich das Paar einst kennengelernt.

Annelie und Arno Wellmanns aus Nieukerk feiern am heutigen Samstag im Kreis der Familie mit ihren beiden Kindern und zwei Urenkeln ihr goldenes Ehejubiläum. Kennengelernt hatte sich das Paar ganz klassisch beim Tanztee in Geldern, wo es dann „funkte“. Arno Wellmanns war bei der Bahn in Krefeld-Oppum als Oberwerkmeister beschäftigt und wurde 1975 Sekretär bei der Eisenbahnergewerkschaft.