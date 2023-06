Nieukerker Grundschule fördert den Schwimmsport Drei mal goldenes Schwimmabzeichen an der Mariengrundschule

Erstmals in der Geschichte der Nieukerker Marienschule wurden drei Schüler der Jahrgangsstufe 3 mit dem Deutschen Jugendschwimmabzeichen in Gold ausgezeichnet. Henry Meuskens, Till Quinders und Jona Schulze Schwicking begannen die Ausbildung im Rahmen des Schwimmunterrichts der Grundschule mit bereits erworbenen Leistungsabzeichen in Silber und erfüllten daher die Voraussetzungen zum Ausbau der für das goldene Abzeichen erforderlichen Leistungen. Begleitet von Schwimmlehrer und Schulleiter Philipp Pelzer trainierten die Schüler Kondition und Ausdauer, um zunächst die geforderten 800 Meter in Brust- und Rückenlage ohne Pause zu schwimmen. Darüber hinaus wurden alle obligatorischen Übungen des Transport- und Rettungsschwimmens sowie vertiefte Kenntnisse von Gefahren am und im Wasser nebst Maßnahmen bei Bade-, Boots- und Eisunfällen gemeinsam erarbeitet und praktisch angewandt. Grundlage der Ausbildung im Schwimmunterricht an der Marienschule bildete dabei ein von Nicola Paul und Philipp Pelzer erarbeitetes, stetig evaluiertes Leistungsförderungskonzept, das die Vorgaben des Schulschwimmpasses NRW berücksichtigt, nachdem zuletzt auch die Kompetenzniveaus der Lehrpläne im Fach Sport hier deutlich angehoben wurden in Zeiten massiv zunehmender Nichtschwimmerzahlen bei Kindern im Grundschulalter. Die Marienschule hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur möglichst alle Kinder zu sicheren Schwimmern auszubilden, sondern auch besonders leistungsstarke Sportler adäquat zu fördern. Groß war daher die Freude nicht nur bei Henry, Till und Jona über die Auszeichnung, sondern auch bei Schulleiter Pelzer, der kurz vor Ende des Schuljahres die Leistungsausweise mit den goldenen Abzeichen überreichen konnte.