Literatur im Altbierdorf : Ein Goethe-Abend in Issums Mühle

Issum Andreas Grude rezitierte Werke des Dichterfürsten. 30 Besucher fanden sich in dem alten Bauwerk ein und spendeten viel Beifall. Rund 20 weitere Interessenten waren virtuell zugeschaltet. Das erforderten die Corona-Bedingungen.

Durch das Zauberwort „Museum virtuell“ erlangt die Herrlichkeitsmühle in Issum neuen Ruhm. Filmemacher Dirk Leiber bescherte mit seiner Idee der „Bildpixelwolkentechnik“ bereits dem Freimaurermuseum in Bayreuth erstaunliche Besucherzahlen und wird demnächst Fans aus aller Welt das Essener Weltkulturerbe Zollverein nahebringen. Zusammen mit dem „technikaffinen“ Studenten Lukas Groß hat der Pfalzdorfer die neue Internet-Plattform entwickelt, so dass Schauplätze wie das Museum in Kalkar und jetzt auch die Herrlichkeitsmühle im Altbierdorf völlig virenfrei besucht werden können.