Konzertreihe am Niederrhein „Go Music“ mit deutschen Musiklegenden

Go-Music-Gründer Martin Engelien war bei der Klaus Lage Band an Hits wie „1000 Mal berührt“ beteiligt und schrieb Soundtracks für die Tatort-Kinofilme „Zahn um Zahn“ und „Sabou“. Auftreten werden die Musiker unter anderem am Samstag, 3. Februar, im Jazzkeller in Krefeld und am Montag, 5. Februar, in Falkos Butze in Tönisvorst. Einlass ist jeweils um 19 Uhr. Mehr Infos im Internet unter www.martinengelien.de.