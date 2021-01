Kampf gegen Corona : Straelener Grüne kritisieren Impf-Fahrten nach Kalkar

Straelen Die Straelener Grünen fordern den Kreis auf, den Senioren aus dem Südkreis eine möglichst wohnortnahe Corona-Impfung zu ermöglichen.

GO/Grüne Straelen stellen kritische Fragen zu den Fahrdiensten von ehrenamtlichen Helfern zum Impfzentrum nach Kalkar. Die Landrätin hat mit den Bürgermeistern des Kreises eine angeblich, so heißt es in der Pressemitteilung der Partei, einvernehmliche Lösung gefunden, wie die zu impfenden Bürger das Impfzentrum erreichen sollen, was wegen der Lage des Impfzentrums und der Größe des Kreises zum Teil erhebliche Fahrtzeiten von bis zu einer Stunde erfordert. Doch diese Lösung scheine nicht einheitlich zu sein, wenn Kleve schon ausgeschert ist.