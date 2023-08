Glockengasse in Geldern Unbekannte schmieren Hakenkreuze und Nazi-Parolen auf Spielplatz

Geldern · Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch wurden in Geldern auf einem Spielplatz in der Glockengasse Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge gemalt. Der Staatsschutz ermittelt.

24.08.2023, 12:42 Uhr

Auf diesem kleinen Spielplatz in der Glockengasse in Geldern haben Polizisten mit Kreide gemalte Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge entfernt. Foto: Martin van der Pütten

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge die Farbschmierereien am Mittwoch um 8 Uhr gemeldet. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Neben verschiedenen Schriftzügen mit rechtsradikalem Inhalt wurden unter anderem zwei Hakenkreuze festgestellt. Da die Schriftzüge und Symbole auf den Spielgeräten mit blauer Kreide aufgebracht waren, konnten sie vor Ort unmittelbar durch die eingesetzten Polizisten entfernt werden. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Krefeld unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.

(ots)