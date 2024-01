Neue Feierstätte in Nieukerk Gleis 3 feiert bald offiziell Eröffnung

Es ist die Stunde Null der neuen Feierstätte in Nieukerk. Das alte Bahnhofsgebäude ist neu hergerichtet worden. Auf den frisch gedruckten Flyern ist es noch mit gelbem Anstrich zu sehen. So kennen es viele noch. In den vergangenen Jahren sind viele dort gewesen, als es das Clivia Testzentrum war.