In Nieukerk : Glasfaserausbau: Veto der Kirchengemeinde

Nieukerk Wie schon von Bürgermeister Dirk Möcking vermutet, scheitert der Glasfaserausbau für einige Häuser in Nieukerk (etwa an der Kirchstraße) an der Kirchengemeinde als Grundstückseigentümer. Dies erläuterte gestern der Sprecher der Deutschen Glasfaser, Dennis Slobodzian.

