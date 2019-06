Schnelles Internet : Glasfaserausbau in Walbeck geht weiter

Walbeck Es gibt Gerüchte, dass die Arbeiten schon wieder beendet wurden – diesmal ohne Wiederaufnahme.

Es ist für die Anwohner eine Geschichte, die niemals zu enden scheint: Der Glasfaserausbau in den Ortschaften. Vor fast zwei Jahren wurden Glasfaser-Baustellen in Walbeck, Hartefeld, Vernum und Pont gestoppt, nachdem die Arbeiter zu viele Schäden an Strom-, Wasser- und Gasleitungen verursacht hatten. Nun kursiert unter Anwohnern in Walbeck das Gerücht, dass die Arbeiten der Deutschen Glasfaser schon wieder beendet wurden – diesmal aber ohne Aussicht auf Wiederaufnahme.