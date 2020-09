Bauarbeiten beginnen : Start des Ausbaus: Glasfaser für Herongener Betriebe

Herongen Die Deutsche Glasfaser baut im Gewerbegebiet . Einzelne Firmen werden künftig mit Gigabit-Geschwindigkeit arbeiten können. Nach dem offiziellen Spatenstich werden als erstes die Leerrohre für die eigentlichen Glasfaserleitungen verlegt.

Die Deutsche Glasfaser baut in Herongen. Spatenstich ist auf der Carl-Kühne-Straße im Gewerbegebiet Herongen direkt an der A40: Die dort ansässigen Unternehmen können bald schon eine Datenübertragung von mindestens 300 Mbit/s nutzen. Einzelne Firmen werden künftig mit Gigabit-Geschwindigkeit arbeiten können. „Ich freue mich sehr, dass die Deutsche Glasfaser ein weiteres Gewerbegebiet bei uns ausbaut. Aufgrund der hohen möglichen Übertragungsraten sind auch die Unternehmen in diesem Gebiet zukunftssicher aufgestellt“, ist sich Uwe Bons von der Straelener Wirtschaftsförderung, der das Infrastrukturprojekt von Anfang an unterstützt hat, sicher.