Geldern : Glasfaser-Arbeiten gehen mit neuem Bautrupp weiter

Geldern Der Ausbau kann weitergehen: Der Baustopp für die „Deutsche Glasfaser“ in den Gebieten Walbeck und Landhauspark ist beendet.

In Hartefeld, Vernum und Pont ist nach Konzern-Angaben der Ausbau in den Straßen schon vollständig durchgeführt. Einige Stellen seien noch provisorisch verschlossen und müssten noch von der Stadt abgenommen werden. In Pont und Hartefeld seien bereits 80 Prozent der Hausanschlüsse aktiviert, in Vernum 60 Prozent. Die restlichen Hausanschlüsse sollen in den nächsten Wochen folgen. Auch in Walbeck und im Landhauspark seien die Bauarbeiten in den Straßen schon fast zu 90 Prozent erledigt.