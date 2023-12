Gisela Weise verlässt Praxis Dr. Kleinstäuber Nach 57 Jahren in den Ruhestand

Info

So begann alles Ernst Schild übernahm 1919 einen freien Kassensitz in Geldern und damit die Arztpraxis, die damals noch am Westwall zu finden war. Vom Westwall verlagerte er seine Praxis 1924 an den Südwall zur Villa Blaowak. 1932 baute er dann auf einem freien Grundstück das Haus Südwall 33.

Nächste Generation 1956 heiratete Schilds Tochter Ruth Gero Kleinstäuber. Sie hatte den gebürtigen Chemnitzer in Wiesbaden kennengelernt. Bis 1964 führten beide Generationen die Praxis, im Alter von 77 Jahren zog Ernst Schild sich dann zurück.

So ging es weiter Mittlerweile war die nächste Generation in der Ausbildung. Arne studierte in Mainz und Basel und begann 1991 an der Seite seines Vaters in der Praxis. Bis Ende 1994 arbeitete er mit seinem Vater.

Hausarzt-Praxis Nach langer Vorarbeit zog die Praxis im Jahr 2021 in die von ihm gebaute Hausarzt-Praxis am Südwall um. Zum Team gehören dort auch die Ärzte Anne Franken-Ruhs, Reinhard Raddant, Olga Barduk und Marina Müller. Die Familie Kleinstäuber hofft, dass die nächste Generation die Tradition fortführt.