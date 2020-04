Neu in Sevelen : Eiscafé Lido am Kirchplatz eröffnet

Gianni Costanzo vor seinem Eiscafé in Sevelen am Kirchplatz. Foto: Klatt

Sevelen Im Zentrum von Sevelen hat Gianni Costanzo 20 verschiedene Eissorten im Angebot.

Fast alles ist geschlossen in diesen Corona-Zeiten. Gianni Costanzo jedoch handelt unverzagt gegen den Trend: Am Kirchplatz in Sevelen hat er das Eiscafé Lido eröffnet. Ein Projekt, das von der Pandemie aber nicht unbeeinflusst blieb.

„Eigentlich wollte ich schon am 20. März starten“, berichtet der 33-Jährige. Doch dann war er wegen der Corona-Krise unsicher, ob er überhaupt durfte. Dann hatte er den 19. April ins Auge gefasst, das Datum, das bisher für das Ende zumindest einiger Einschränkungen durch das Virus in Rede steht. Das strahlende Frühlingswetter führte dann zu einem abermaligen Umdenken. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung öffnete das Eiscafé am Mittwoch seine Tür.

Es ist ein „Eiscafé to go“. Die erfrischenden Kugeln gibt es nur zum Mitnehmen. Und solange Corona herrscht, ist der Eintritt für die Kunden nur einzeln erlaubt. Und plastikfrei ist das Lido auch. „Die Becher sind aus Pappe“, betont Costanzo. Auch bei den Strohhalmen und Löffeln ist er auf ein alternatives Bio-Material ausgewichen.

Mit Eis haben die Costanzos reichlich Erfahrung. Giannis Eltern betreiben eine Eisdiele in Issum. Der 33-Jährige hatte sieben Jahre lang eine Eisdiele in Kevelaer, buk dann ein Jahr Pizza in Kamp-Lintfort, „als Überbrückung“, wie er sagt.