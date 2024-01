Gewinner vom Silvesterquiz der Rheinischen Post stehen fest Der Goldbarren geht nach Wachtendonk

Auf einen Wellnesstag für Zwei (143 Euro pro Person) kann sich Annemie Dornbusch aus Kapellen freuen. Seepark-Chef Marc Janssen brachte den Gutschein mit. Der von den Stadtwerken Geldern gestiftete Geldern-Stadtgutschein im Wert von 100 Euro bleibt in Geldern. Er geht an Peter Offermanns. Auf ein Fünf-Gang-Menü im Restaurant Alt-Derp darf sich Maria Opgenhoff aus Kevelaer freuen. Kalli Hornbergs wird das Menü für sie in seinem Haus Stassen persönlich zusammenstellen und den passenden Wein auswählen. Und zum Schlemmen in das Hotel-Restaurant „Zum Ratskeller“ in Geldern geht es für Dieter Eickmann aus Kerken. Familie Engels freut sich schon auf den Gewinner.