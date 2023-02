Verlosung der Wirtschaftsförderung Kevelaer Kassenbon-Tombola in Kevelaer

Im Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember 2022 hat die Wirtschaftsförderung zur Kassenbon-Tombola aufgerufen. Kunden, die in den Geschäften in Kevelaer und in den Ortschaften eingekauft hatten, konnten eine Kopie ihres Kassenbons einschicken und an der Verlosung teilnehmen. Der Kassenbon musste einen Einkaufswert von mindestens 30 Euro aufweisen und durfte pro Teilnehmer nur einmal in Kopie eingereicht werden. Verlost wurden Kevelaer Cards in Höhe von insgesamt 750 Euro. Sieben glückliche Gewinner können sich jetzt über Kevelaer Cards im Wert von 50, 100, 150 oder 250 Euro freuen. Die Gewinner werden direkt kontaktiert.