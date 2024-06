Gemeinde Kerken Das sind die Gewinner beim Fassadenwettbewerb

Die Gemeinde Kerken führte wieder einen Fassadenwettbewerb durch. Die Geschäftsstellen in Kerken der Sparkasse Krefeld unterstützten den Wettbewerb durch die Bereitstellung der Geldpreise im Gesamtwert von 1000 Euro. Es gab diesmal gleich zwei erste Plätze, die jeweils mit 400 Euro dotiert sind. Axel und Maria Bönners haben am Gebäude an der Hochstraße 76 in Aldekerk die Fassade, die Haustüre sowie die Tore saniert. Zudem wurden die Fenster und Fensterbänke neu gestrichen. Marga Horten, ebenfalls erster Platz, hat die Straßenfassade sowie die Fenster am Gebäude an der Klosterstraße 13 in Aldekerk fachmännisch Instand setzen lassen. Den zweiten Platz, der mit 200 Euro dotiert ist, bekam Frank Molderings für die energetische Sanierung des Gebäudes und die Sanierung der Fassade am Schwanenmarkt 3 in Nieukerk.