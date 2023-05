Arbeitskampf Warnstreik bei Kühne in Herongen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat die Beschäftigten des Kühne-Werks in Herongen am Mittwoch zu einem achtstündigen Warnstreik aufgerufen. Damit will die NGG Druck in der laufenden Tarifrunde für die obst- und gemüseverarbeitende Industrie in NRW machen. Der Warnstreik in dem Werk, das vor allem Obst- und Gemüsekonserven produziert, bildet nach Gewerkschaftsangaben den vorläufigen Abschluss der Protestreihe.