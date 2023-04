Erschließung von Gelderner Gewerbegebiet Großes Interesse an „Pannofen West“

Anfang 2022 ist der Vermarktungsprozess angelaufen. Warum die Grundstücke trotz der hohen Nachfrage noch nicht alle vergeben sind, erklärt die Stadt unter anderem mit den Folgen des Ukraine-Kriegs. Die Stadt sei von Beginn an bemüht gewesen, geflüchtete Menschen im „normalen“ Wohnungsmarkt unterzubringen, um eine „Turnhallen-Lösung“ zu vermeiden, so Stadtsprecher Adrian Terhorst. Was zur Folg hatte, dass das „Team Liegenschaften“ in den ersten Wochen und Monaten nach dem Kriegsausbruch stark eingespannt war und sich nicht wie geplant um die Vermarktung des Gewerbegebiets kümmern konnte.