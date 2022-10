Labormobil auf Gelderner Marktplatz : Experten untersuchen Brunnenwasser

Geldern Bürger haben am Mittwoch, 12. Oktober, in Geldern die Möglichkeit, ihr Wasser gegen eine Gebühr auf dessen Nitrat-, Säure- und Salzgehalt überprüfen zu lassen.

Das Labormobil der Gewässerschutzorganisation ist am Mittwoch, 12. Oktober, auf dem Marktplatz in Geldern zu Gast. Wasserproben nehmen Milan Toups und Ehrenamtler Heinz-Wilhelm Hülsmans von 11 bis 13 Uhr entgegen. Eine Grunduntersuchung auf den Nitrat-, Säure- und Salzgehalt wird für zwölf Euro vor Ort durchgeführt. Gegen eine weitere Kostenbeteiligung werden umfangreichere Untersuchungen auf Parameter wie Eisen, Phosphat oder Bakterien angeboten. Das Ergebnis dieser Analysen wird mit einer Bewertung per Post zugesandt.