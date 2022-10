Kunst in Straelen : Mehrere Realitäten durch Bild-im-Bild

Fotografien von Ferdinand Ullrich sind bei Heiner Geisbe im Gewächshaus zu sehen. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Straelen In seinem „Gewächshaus für die Kunst“ in Straelen zeigt Heiner Geisbe aktuell Fotografien von Ferdinand Ullrich. Zum ersten Mal sind die Werke in großen Formaten zu sehen – beinahe in Lebensgröße.