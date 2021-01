Umzug ist geschafft : Neuer Standort: Getränke Niehues ist jetzt in Straelen

Geschäftsführer Christoph Rött am neuen Standort in Straelen. Foto: Johannes Schmitz

Straelen Getränke Niehues hat den Umzug geschafft und befindet sich ab sofort an der Straelener Rathausstraße. Geschäftsführer Christoph Rött sorgt sich um die Gaststätten.

Geschäftsführer Christoph Rött beschreibt, dass es vorab gar nicht so einfach war, ein passendes Gewerbeobjekt in näherer Anbindung zu finden: „In einem größeren Radius, zum Beispiel nach Issum, da weiß ich nicht, ob meine Stammkunden diesen weiteren Einkaufsweg auf Dauer in Kauf nehmen würden.“ Im Namen des Ponter Heimat- und Fördervereins bedankte sich Vorsitzender Paul Mertens für die bisherige Zusammenarbeit, unter anderem für das Miteinander im ehrenamtlich betriebenen Gasthof „Zum Lünebörger“ und Vereinsveranstaltungen in Pont. Im Moment befinden sich seine sieben Mitarbeiter in Kurzarbeit, berichtet Rött. „Corona-Hilfe und die Möglichkeit der Kurzarbeit, das sind gute finanzielle Instrumente in dieser Phase“, findet der Geschäftsführer. Alle abgesagten Events und geschlossene Gaststätten, da bleibe ihm im Moment nur noch das Standbein, die festen Firmenkunden vor Ort mit Getränken zu beliefern.