Projekttage an Gelderner Gymnasium Mentale Gesundheit statt Mathe pauken

Piet Pentzek hat es eilig. In wenigen Minuten beginnt im Keller neben der Schulbücherei der Taiwan-Do-Kursus von Ralf Ouwens aus Kerken. Die Matten liegen schon bereit. Und Piet Pentzek ist nicht der einzige, der an diesem Tag nur mit einer Sporttasche über die Flure des Friedrich-Spee-Gymnasiums flitzt. Statt im Unterricht Mathe, Deutsch oder Erdkunde zu pauken, geht es in dieser Woche um die richtige Ernährung, mentale Gesundheit und Bewegung. Gleich an zwei Tage dreht sich an der Schule alles um die Gesundheit.