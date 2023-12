Wechsel in Geldern Gesundheitscampus bekommt zwei neue Chefärzte

Nach ihrem Studium der Medizin in Gießen und München praktizierte Sonja Höhndorf zunächst als Allgemeinmedizinerin, bevor sie sich 2010 der Psychosomatik und Psychotherapie zuwandte. Stationen ihrer beruflichen Laufbahn waren die Uni-Klinik in Bonn, das Sankt-Agatha-Krankenhaus in Köln und die LVR-Klinik in Langenfeld. Zuletzt arbeitete die gebürtige Münchnerin als leitende Oberärztin in der MediClin Eckenhagen, einer Fachklinik für Psychosomatik.