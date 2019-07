Ende der Geschwister-Scholl-Schule Geldern : Der letzte Tag der Hauptschule

Die Geschwister-Scholl-Schule in den 70er Jahren. Foto: Geschwister-Scholl-Schule

Geldern Am Freitag schließt die Geschwister-Scholl-Schule für immer ihre Türen. Nach 52 Jahren ist das Ende der Hauptschule in Veert gekommen. Schüler und Lehrer blicken zurück auf fünf Jahrzehnte voller Klassenfahrten, Schulfeste und Praktika.

Im Jahr 1967 klingelte bei Werner Kirking das Telefon – überbracht wurde ihm die Botschaft, dass er zukünftig die neu gegründete Geschwister-Scholl-Schule leiten würde. Und zukünftig bedeutete in dem Fall ab dem nächsten Tag. So wurde Kirking über Nacht zum ersten Leiter der Hauptschule in Geldern. Heute, 52 Jahre später, schließt die GSS für immer.

Ein emotionaler Tag für Alfred Scholten, der in den vergangenen 17 Jahren Leiter der Schule war. „Sagen wir so: Wir hätten gerne weitergemacht“, sagt Scholten. Schon an seinem ersten Tag an der Schule im Jahr 2002 habe er sich dort wohlgefühlt. „Es war einfach eine harmonische Stimmung, das hat man direkt gespürt. Hier ziehen alle an einem Strang.“

Info Die Leiter der GSS über 52 Jahre Foto: Seybert, Gerhard (seyb) Schulleiter In 52 Jahren gab es nur drei Schulleiter an der Geschwister-Scholl-Schule. Das waren Werner Kirking, Jürgen Prüsse und bis zum heutigen Tag Alfred Scholten. Konrektoren der Hauptschule waren Bernd Böhner, Günther Servaes, Johannes Schmitz und zuletzt Wilfried Jaeger

Und so habe das Kollegium auch alle Aufgaben bewältigt, mit denen es in 52 Schulgeschichte konfrontiert wurde. Geänderte Lehrpläne, Inklusion, der allmähliche Rückgang der Schülerzahlen – diese Themen haben Scholten in beinahe zwei Jahrzehnten an der GSS bewegt. Lieber erinnert er sich aber an die schönen Seiten des Lehrer-Daseins. Sein Ansatz: „Jeden einzelnen Schüler fördern und das Beste herausholen“, sagt Scholten. „Und auch zeigen: Hauptschule ist nicht das Ende der Fahnenstange.“

Das habe auch der letzte Tag der offenen Tür gezeigt, an dem etwa 200 ehemalige Schüler und Kollegen zusammen kamen. „Da waren Ingenieure, Professoren und selbstständige Handwerker dabei“, erzählt Scholten. „Die haben hier Schwung aufgenommen und das hat zu hohen Zielen geführt.“ Besonders beliebt waren an dem Tag die alten Fotos von Klassenfahrten und Schulfesten. Und das sind auch die Zeiten, an die sich Scholten und sein Kollegium gern erinntern.

Zur Klassenfahrt ging es anfangs oft für zwei Wochen nach Ameland, später auch nach Österreich in die Berge. „In einem Jahr war ich vier Mal mit den Klassen weg, zum Leidwesen meiner Familie“, sagt Scholten. „Ich habe das immer sehr gern gemacht.“ Konrektor Wilfried Jaeger erinnert sich gerne an eine Fahrt nach Österreich mit dem denkbar schlechtesten Wetter zum Wandern. „Es hat eine Woche lang nur geregnet“, sagt Jaeger. „Aber es hat keiner gemeckert, für alle war es trotzdem eine schöne Fahrt.“

Im Zeichen der Geschwister Scholl, deren Namen die Schule trägt, war auch die Aufarbeitung der NS-Zeit ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Auftrags. Traditionell haben sich die Schüler der zehnten Klasse um die Grabpflege an der Kriegsgräberstätte Ysselsteyn gekümmert. Die Schüler säuberten die Grabsteine, zogen Inschriften nach. „Selbst wenn eine Gruppe nicht viel Lust hatte, vor Ort änderte sich die Stimmung immer schnell“, erzählt Scholten. Nachdenklich wurden die Schüler, wenn sie das Grab eines Gleichaltrigen pflegten und sich mit den Schicksalen der Verstorbenen beschäftigten. „Das war Friedenserziehung im besten Sinne.“

Ein wichtiger Baustein war zudem die Berufswahlerkundung an der Hauptschule. Während bis in die 90er Jahre noch jedes Mädchen zum Praktikum ins Altenheim und die Jungen zur Zeche geschickt wurde, durften sich die Schüler in den vergangenen Jahren ihre Erfahrungen selbst aussuchen.