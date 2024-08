Konzert in Walbeck Gesangsensemble in Steprather Mühle zu Gast

Im März hat das noch junge Ensemble „Pure“ sein Debut im ausverkauften Refektorium in Geldern gegeben. Das Gesangsquartett besteht aus den vier Sängerinnen Saskia Bak, Carolin Burkhardt, Johanna Hachmann und Sabrina Tiwary, die alle bei High Fidelity gesungen haben, und dem Kevelaerer Pianisten Benjamin Hantke. Am Freitag, 4., und am Samstag, 5. Oktober, tritt „Pure“ in der Steprather Mühle in Walbeck auf und präsentiert bekannte Pop-, Rock- und Soulstücke in akustischem Gewand. Das Repertoire reicht von Alicia Keys und Adele über Pink und The Killers bis hin zu Echt und Salt ’n’ Pepa.