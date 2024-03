Kritik bei Facebook Die Gesamtschule kämpft um ihren Ruf

Geldern · Die Meinungen gehen auseinander. Die jüngste Kritik in den Sozialen Medien hält die Schulleitung jedoch für überzogen. Auch die Eltern liegen im Clinch miteinander. Was ist dran an den Vorwürfen?

22.03.2024 , 15:26 Uhr

Über die Gesamtschule Geldern wird in der Facebook-Gruppe „Du bist Gelderner, wenn...“ kontrovers diskutiert. Foto: Stadt Geldern

Von Dirk Weber