Gesamtschule Geldern : Nachbarn wehren sich gegen Neubau vor ihrer Nase

Anwohner des Boekelter Wegs wollen einen neuen Standort für den geplanten Neubau (v.l.): Leo Molderings, Johannes Blehs und Erhardt Hendel. Foto: Norbert Prümen

Geldern In der Machbarkeitsstudie zur Oberstufe an der Gesamtschule Geldern ist ein Standort eingezeichnet, an dem das neue Gebäude entstehen könnte. Einigen Anwohnern des Boeckelter Weges ist das zu nah an ihren Grundstücken. Sie wollen eine Alternative.