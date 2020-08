Gesamtschule Geldern : In den Ferien auf der Schulbank

Geldern Unter Regie der beiden Organisatoren Dr. Birgit Hartmann, stellvertretende Schulleiterin der Gelderner Gesamtschule, und Torben Sowinski, stellvertretender Schulleiter der Realschule An der Fleuth, haben 140 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 5 und 6 vier Wochen lang erlebt, dass Unterricht auch in den Sommerferien Spaß machen kann.

Die Kinder wurden in zwei Blöcken in insgesamt 15 kleinen Lerngruppen unter strenger Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen betreut. Im Vorfeld hatten sich Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiter und -pädagogen, Lerntherapeuten und -assistenten sowie fast 40 Paten-Schülerinnen und -Schüler aus den Jahrgängen 9 und 10 der Realschule gemeldet, um die „Summer School“ auf die Beine stellen zu können.

Dreimal wöchentlich nutzten die Mädchen und Jungen das zusätzliche Lernangebot in den mobilen Klassenräumen der Gesamtschule an der Königsberger Straße. Schon nach wenigen Tagen zeichnete sich ab, dass sich die „Summer School“ als Volltreffer erweisen sollte. „Die Rückmeldungen von Schülern, Eltern sowie den Kolleginnen und Kollegen waren durchweg positiv. Außerdem ist unser Gemeinschaftsprojekt über die Grenzen Gelderns hinaus mit großem Interesse verfolgt worden“, sagte Birgit Hartmann. In erster Linie stand Unterricht in den Fächern Englisch und Mathematik auf dem Programm. Zusätzlich gab’s einen „DaZ-Kurs“ (Deutsch als Zielsprache) für nicht-muttersprachliche Kinder.