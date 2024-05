Start nach den Sommerferien Gesamtschule Geldern bereitet sich auf Oberstufe vor

Die Gesamtschule Geldern bereitet sich auf den Start der Oberstufe vor. Am 21. August ist es soweit. Bisher haben sich 37 Schülerinnen und Schüler angemeldet, die ihr Abitur an der Gesamtschule machen wollen. In Paragraf 82 des Schulgesetzes des Landes NRW heißt es dazu in Absatz 8: „In der gymnasialen Oberstufe ist eine Jahrgangsbreite von mindestens 42 Schülerinnen und Schülern im ersten Jahr der Qualifikationsphase erforderlich. Das Ministerium kann Ausnahmen von dieser Mindestgröße zulassen.“