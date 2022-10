Patricia Gerlings-Hellmanns im Vorstand des Landesverbands der Wählergemeinschaften : Neue Aufgabe für Kerkenerin

Patricia Gerlings-Hellmanns ist auch auf Landesbene aktiv. Foto: BVK Kerken/BVK

Kerken Gerlings-Hellmanns ist im Vorstand der Wählergemeinschaften NRW. Sie konstatiert die Unzufriedenheit der Bürger mit etablierten Parteien.

Patricia Gerlings-Hellmanns ist in den Landesvorstand des Landesverbands der Wählergemeinschaften NRW gewählt worden. Bei der Delegiertenversammlung in Dortmund wurde die Vorsitzende der Bürgervereinigung Kerken als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Gerlings-Hellmanns ist seit 2014 Ratsmitglied in Kerken und seit 2020 auch Kreistagsmitglied im Kreis Kleve. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, einer 16-jährigen Tochter und achtjährigen Zwillingen, engagiert sich neben der Kommunalpolitik auch seit vielen Jahren im Kindergarten und den Schulen ihrer Kinder. Entsprechend liegt ihr politischer Schwerpunkt in der Bildungs- und Familienpolitik liegt.

Bei ihrer Vorstellungsrede in Dortmund stellte sie klar in den Vordergrund, dass sie die im Kreis Kleve sehr erfolgreiche Idee, in jeder Kommune eine Wählergemeinschaft zu gründen, auch in ganz NRW für umsetzbar hält. „Die Bürger sind sehr unzufrieden mit der Politik der etablierten Parteien“, sagt Gerlings-Hellmanns. „Darum habe ich gemeinsam mit meinem Kreistagskollegen Ralf Janssen 2018 und 2019 in den Kommunen im Kreis Kleve in denen es noch keine Wählergemeinschaft gab, zu Stammtischen eingeladen. Ziel war es, in lockerer Runde die Bürger die Idee einer kommunalen Wählergemeinschaft näher zu bringen und bei Interesse eine Wählergemeinschaft in den jeweiligen Ort zu gründen. In drei Kommunen konnten wir so vier neuen Wählergemeinschaften gründen, die auf Anhieb bei der Kommunalwahl 2020 mit zwei und drei Sitzen in die Räte einzogen.“