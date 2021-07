Neues aus dem Krankenhaus Geldern : St.-Clemens-Hospital verstärkt Geriatrie-Personal

Geldern Nach der Wiedereröffnung der Station im Spätsommer stehen jetzt 60 Betten für Patienten mit Alterskrankheiten zur Verfügung. Mehrere Pflegeschüler haben eine Festanstellung erhalten.

(RP) Coronabedingt musste die zweite Station der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation im St.-Clemens-Hospital vorübergehend geschlossen werden. Das Pflegepersonal wurde unter anderen in die Versorgung der Covid-19-Patienten eingebunden. Allmählich sinken die Infektionszahlen, die Impfkampagne zeigt Wirkung. Damit können die Vorbereitungen für eine Wiederöffnung der Station 2 E/F beginnen. Die Abteilung wird personell neu aufgestellt. Voraussichtlich im Spätsommer stehen wieder insgesamt 60 Betten für Menschen mit Alterskrankheiten in unterschiedlichster Form zur Verfügung.

Ärzte und Pfleger, Physio- und Ergotherapeuten, Logopäden und Psychologen sowie der Sozialdienst arbeiten in diesem sensiblen Bereich Hand in Hand. Immer mit dem Ziel, die Gesundheit und Selbstständigkeit der ihnen anvertrauten Menschen durch eine ganzheitliche Versorgung zu stabilisieren und wenn möglich auszubauen. Für alle Beteiligten ist diese Aufgabe mit einer hohen Arbeitszufriedenheit verbunden. „Wer einmal in der Pflege auf einer geriatrischen Station angekommen ist, weiß gerade die Vielseitigkeit der Arbeit sehr zu schätzen“, sagt Pflegedirektor Christian Lanz.

Und nicht nur das. Auch die Rahmenbedingungen für das Pflegepersonal in der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation des St.-Clemens-Hospitals sind attraktiv. Neben Gehaltsanreizen wie Höhergruppierung und eine tariflich festgelegte Geriatrie-Zulage überzeugen großzügige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Wer sich qualifizieren will, wird finanziell und durch Freistellung unterstützt. „Die Quote hochqualifizierter Pflegekräften ist in unserem Haus sehr hoch, denn wir legen großen Wert auf kompetente Kolleginnen und Kollegen“, sagt Lanz.