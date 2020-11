St.-Clemens-Hospital Geldern : Gute Noten für Altersmedizin-Klinik

Geldern Die Zertifizierungsgesellschaft Diocert hat dem St.-Clemens-Hospital Geldern eine sehr gute medizinische, pflegerische und therapeutische Arbeit bestätigt.

Die Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation im St.-Clemens-Hospital Geldern kann sich freuen. In einem zweitägigen Überprüfungsverfahren durch Experten der Zertifizierungsgesellschaft Diocert wurde der Abteilung eine sehr gute medizinische, pflegerische und therapeutische Arbeit bestätigt. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 und dem Qualitätssiegel Geriatrie für Akutkliniken erfolgte ohne Einschränkungen.

„Ich danke allen, die zu diesem gemeinsamen Erfolg beigetragen haben“, lobt Chefarzt Frank Kuczera alle Beteiligten. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, das sich täglich mit großer Zuwendung und Fachkompetenz für unsere Patienten einsetzt.“ Eine Einschätzung, die die Prüfer teilen. Gerade die hohe Quote an fachweitergebildeten Mitarbeitern trage zur überdurchschnittlichen Versorgungsqualität in der Abteilung bei.