Issum : Das ist Issums neuer Prädikant

Gerhard Bongardt freut sich schon sehr auf den Festgottesdienst in Issum am Sonntag. Foto: Bianca Mokwa

Issum In seinem neuen Amt darf Gerhard Bongardt Trauungen und Taufen vornehmen und ist bei Beerdigungen dabei. Prädikanten sind kein Ersatz für Pfarrer in der evangelischen Kirche, aber eine wichtige Stütze.

Auch wenn Gerhard Bongardt bequem in einem Stuhl im Schatten unter einem Baum sitzt, die Aufregung ist da. Am Sonntag steht der 47-jährige Familienvater im Mittelpunkt des Festgottesdienstes in der evangelischen Kirche in Issum. Dann wird er zum Prädikanten ordiniert. Aber: Was ist das überhaupt?

Anschaulich hat er das einer seiner Töchter erklärt. Die wollte nämlich wissen, warum ihr Papa plötzlich auch einen langen schwarzen Talar tragen darf und damit aussieht wie ein Pfarrer. „Ich habe ihr erklärt, dass ich auch mal Gottesdienste halten möchte“, erklärt Bongardt schmunzelnd. „Und der Talar ist ein Zeichen dafür, dass ich als eine Person da vorne stehe, die von Jesus erzählt.“

Info Der Festgottesdienst am Sonntag in Issum Was Der Gottesdienst, in dem Gerhard Bongardt durch Superintendent Hans-Joachim Wefers ordiniert wird, beginnt am Sonntag, 30. Juni, um 15 Uhr. Er wird musikalisch durch die Kantorei mitgestaltet, parallel dazu findet ein Kindergottesdienst statt. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindehaus eingeladen.

Eigentlich, sagt Bongardt, ist in der Reformation „das Priestertum aller Gläubigen“ erfochten worden, sprich: Jeder Evangelische könnte einen Gottesdienst halten. Aber wenn das regelmäßig ist, dann sollte das mit der Ordination „in Ordnung gebracht werden“. Bongardt erzählt von dem Rüstzeug, das die Prädikanten während ihrer Ausbildung erhalten.

Er hat die Ausbildung gleich zwei Mal durchlaufen. Das erste Mal bei der evangelischen Kirche Mitteldeutschland, als er noch in Hessen lebte. „Nach dem Studium, als ich in den Beruf gestartet bin, kam der Wunsch auf, etwas zurückzugeben“, beschreibt er seine Motivation. Er sei von Geburt an in einem christlichen Kontext aufgewachsen. Wer Jesus für ihn ist? „Jesus ist mein Lebensbegleiter, mein Anlaufpunkt, mein Freund, mein Vorbild und auch mein Tröster“, sagt er sachlich. Er gehört zu seinem Leben. „Vielleicht ist er die Rahmung des Ganzen“, sagt der Issumer und meint damit auch sein Prädikant-Sein.

Als er an den Niederrhein zog, musste er noch einmal das Programm der Rheinischen Landeskirche dafür durchlaufen. Dafür meldet man sich nicht an. „Formal ist es so, dass ich entsendet wurde“, sagt der Mann, der im Bereich IT-Systementwicklung arbeitet. Issums ehemaliger evangelischer Pfarrer Oliver Ruoß brachte Bongardts Prädikantenausbildung auf den Weg, die jetzige Pfarrerin Yvonne Brück wurde seine Mentorin. Das Presbyterium stimmte zu, der Superintendent muss auch sein Votum abgeben. Superintendent Hans-Joachim Wefers nimmt auch die Ordination am Sonntag vor.

Da ist sie wieder, die Aufregung. „Wenn ich den Talar überziehe, fällt die Aufregung erfahrungsgemäß ab“, sagt Bongardt zuversichtlich. Für den besonderen Tag hat er sich Texte herausgesucht, die ihn in seinem Leben begleitet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass er eine Predigt hält. Seine allererste war 2014. „Ein regulärer Gottesdienst, kein besonderer Feiertag, ohne Abendmahl“, erinnert er sich. Während seiner Ausbildung kamen weitere dazu. In dem Gottesdienst am Sonntag wird er vor der versammelten Gemeinde die Pflichten, die ihm als Prädikant auferlegt werden, mit den Worten „Ja, mit Gottes Hilfe“ bekräftigen. „Dass ich das Evangelium in der reinen Form verkündige, ist so ein Schlagwort“, sagt Bongardt. Er wird vermutlich vier- bis sechsmal im Jahr einen Gottesdienst halten. „Wir müssen als Pfarrer keine Angst haben, dass man uns durch Prädikanten ersetzt“, sagt Issums evangelische Pfarrerin und seine Mentorin Yvonne Brück. Auf der anderen Seite wäre es auch der falsche Ansatz, fehlende Pfarrer durch Prädikanten zu ersetzen. Damit missachte man das hohe Gut des Ehrenamts, sagt Yvonne Brück. Derzeit sind im Evangelischen Kirchenkreis Kleve vier Prädikanten tätig.

Prädikanten leisten den Dienst neben ihrem Beruf und ihrem Familienleben. Pfarrerin Yvonne Brück spricht von Wertschätzung, es gehe darum, Talente von Gemeindemitgliedern zu achten und wenn jemand den Predigtdienst machen möchte, zu ermutigen, diese Ausbildung zu machen. Bei Taufen, Trauungen und auch Beerdigungen sind die Prädikanten zugegen und halten den Gottesdienst, trauen und taufen.