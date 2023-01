Ehrung in Geldern Gerd Koppers mit dem Rheinlandtaler geehrt

Breiten Raum nahm, nicht nur in dieser Rede, Haus Ingenray ein. Die Umwandlung dieses Herrenhauses in eine moderne Forschungs- und Begegnungsstätte sei zu einem großen Teil das Verdienst von Koppers. Das betonte Matthias Schrör, der Direktor der Emilie-und-Hans-Stratmans-Stiftung, die das Fundament für dieses Projekt bedeutete. Als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung und Geschäftsführer des Historischen Vereins habe Koppers einen tragfähigen Finanzplan entwickelt, sagte Schrör, der Akribie, Gewissenhaftigkeit und zupackende Entschlossenheit als Charaktereigenschaften des neuen Rheinlandtaler-Trägers hervorhob. Sogar aus dem Urlaub habe Koppers an Details gefeilt.